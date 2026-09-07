Conférence « Le rôle de l’État dans la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel au niveau international, national et local », Ancienne douane, Cayenne

Informations pratiques

Conférence « Le rôle de l’État dans la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel au niveau international, national et local » Samedi 19 septembre, 17h30 Ancienne douane Guyane

Sur réservation, limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T22:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T22:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

La transmission est sans aucun doute un des moyens les plus efficaces d’assurer la sauvegarde du PCI. Toutefois en ratifiant la Convention PCI de l’UNESCO les Etats-Parties ne s’engagent qu’à créer un registre ou un inventaire des éléments présents sur leur territoire. En quoi un inventaire peut il contribuer à la sauvegarde du PCI ? S’appuyant sur des démarches récentes d’inscription à l’inventaire national et/ou sur une liste de la Convention de l’UNESCO, cette présentation mettra en évidence l’action de l’État dans le domaine du PCI en Guyane.

Cette conférence sera présentée par Mme CYRILLE Dominique

Ancienne douane 4 rue du vieux port, Cayenne Cayenne 97300 Guyane Guyane + 594 5 94 21 42 00 https://www.culture.gouv.fr/regions/dcjs-guyane [{« type »: « email », « value »: « dgcopop-mh-973@guyane.gouv.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0594214200 »}] Direction de la culture, jeunesse et sports

Sauvegarder le patrimoine culturel immatériel par l’inventaire et la documentation

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