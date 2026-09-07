Une vie de jaguar au musée, Musée-bibliothèque Franconie, Cayenne

Informations pratiques

Une vie de jaguar au musée 19 et 20 septembre Musée-bibliothèque Franconie Guyane

Gratuit pour tous, en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Le jaguar naturalisé en 2016 est devenu un acteur emblématique des collections du musée Alexandre Franconie. Présenté en majesté, au coeur d’une nouvelle mise en scène, il dialogue avec les oeuvres qui le représentent.

Musée-bibliothèque Franconie 1 Av du General Charles de Gaulle, 97300 Cayenne, France Cayenne 97300 Guyane Guyane 0594295913 http://musee.ctguyane.fr En 1853, Alexandre Franconie hérite de sa mère Elisabeth Duclos. Cette demeure était le logis principal où vivait la famille. Les appartements se trouvaient à l’étage et au rez-de-chaussée était établi un commerce.

Le musée est inauguré en octobre 1901 sous le nom de musée local. En 1911, la bibliothèque publique Alexandre Franconie et le musée local sont réunis dans ce même établissement.

Le jaguar naturalisé en 2016 est devenu un acteur emblématique des collections du musée Alexandre Franconie.

©Collectivité territoriale de Guyane