Informations pratiques

AN ACCIDENT / A LIFE, MARC BREW & SIDI LARBI CHERKAOUI Théâtre National de Bretagne Rennes 28 – 30 janvier 2027 Ille-et-Vilaine

Aux frontières de la danse et du théâtre, le solo an Accident / a Life revient sur l’accident qui a fait basculer la vie du danseur Marc Brew et dessine un chemin de résilience.

Aux frontières de la danse et du théâtre, le solo an Accident / a Life revient sur l’accident qui a fait basculer la vie du danseur Marc Brew et dessine un chemin de résilience.

En 1997, le danseur australien Marc Brew a tout juste 20 ans, et devant lui un bel avenir au sein du ballet qu’il vient d’intégrer, quand un accident de la route le laisse paraplégique. an Accident / a Life mobilise les moyens du théâtre – un récit, des écrans et un caméraman filmant la scène et ses décors : une voiture, un lit d’hôpital – pour raconter cet épisode traumatique mais c’est le langage de la danse qui restitue le chemin de Marc Brew vers une réappropriation de son corps. Avec le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui, il invente de nouvelles formes de mouvements et de gestes, dans une pièce qui devient un voyage initiatique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-28T19:30:00.000+01:00

Fin : 2027-01-30T22:00:00.000+01:00

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Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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