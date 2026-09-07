Ana Popovic, Halle Verriere, Meisenthal

Informations pratiques

Ana Popovic Vendredi 13 novembre, 20h00 Halle Verriere Moselle

Prévente : 30€

Soir : 33€

Réduit (étudiants, -20 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, détenteurs de la carte de fidélité) : 27€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T20:00:00+01:00 – 2026-11-13T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-13T20:00:00+01:00 – 2026-11-13T23:00:00+01:00

Guitariste de blues primée par 7 Blues Music Awards, Ana Popovic revient avec Dance To The Rhythm, un album où s’entrelacent funk, slide, groove blues et accents soul-gospel. Après Power, numéro 1 du Billboard Blues Charts en 2023, elle repousse encore les limites avec une présence scénique exceptionnelle.

Encensée par Bruce Springsteen et seule femme invitée à la tournée experience Hendrix (2014-2018), Ana s’impose comme une guitariste incontournable. Dance To The Rhythm conjugue puissance et fluidité, entre groove irrésistible (Sho Nuf, Worked Up), ballades bluesy (Dwell On The Feeling), arrangements raffinés (Sisters and Brothers) et un remake magistral de 50 Ways To Leave Your Lover. Sur scène, elle veut avant tout transmettre énergie et envie de danser.

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Venez découvrir Ana Popovic, en concert à la boite noire le 13 novembre 2026 ! Concert Rock

Halle Verrière