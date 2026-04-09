Les Fatals Picards Site verrier de Meisenthal Meisenthal

Meisenthal

Les Fatals Picards

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Au fil des années, Les Fatals Picards ont fait de la sce`ne leur aire de jeux, leur milieu naturel, le lieu de tous les possibles, le creuset de cette alchimie si particulie`re qui leur permet de fondre, en un tout déjanté et pourtant si cohérent le rock, la chanson franc¸aise, l’humour, le second degré, l’engagement politique mais sans l’embrigadement primaire. Les rater sur cette tournée reviendrait un peu a` rater sa vie… Dit comme c¸a, c¸a peut paraitre un peu exagéré, mais comme le disait je ne sais plus qui a` propos de je ne sais plus quoi en Mai 68 exagérer, c’est commencer d’inventer .Tout public

30 .

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91

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English :

Over the years, Les Fatals Picards have made the stage their playground, their natural environment, the place of all possibilities, the crucible of that special alchemy that enables them to blend rock, chanson franc¸aise, humor, second-degree, political commitment but without the primordial embrigade. Missing them on this tour would be like missing your life? Put like that, it may sound a little exaggerated, but as I don’t know who said about I don’t know what in May 68: to exaggerate is to begin to invent .

L’événement Les Fatals Picards Meisenthal a été mis à jour le 2026-04-09 par OT DU PAYS DE BITCHE