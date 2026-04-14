Eugène Kremer, compagnon de l’Art nouveau, Site Verrier Meisenthal – Musée du Verre et du Cristal, Meisenthal

Eugène Kremer, compagnon de l’Art nouveau Samedi 23 mai, 17h00 Site Verrier Meisenthal – Musée du Verre et du Cristal Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

L’exposition présente le parcours méconnu d’Eugène Kremer qui a intégré la verrerie de Meisenthal en 1878, à l’âge de 11 ans. Il accompagnera de manière déterminante le génie créatif d’Émile Gallé, pionnier de l’Art nouveau, et produira tout au long de sa carrière d’innombrables dessins et d’exceptionnelles pièces émaillées qui témoignent aujourd’hui de son immense talent.

Site Verrier Meisenthal – Musée du Verre et du Cristal Place Robert Schuman, 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est 03 87 96 87 16 http://site-verrier-meisenthal.fr/ La verrerie de Meisenthal, active de 1711 à 1969 et réaménagée depuis, allie mémoire ouvrière et expressions artistiques contemporaines. Ce lieu emblématique mêle patrimoine et création moderne. Le site comprend le Musée du Verre et du Cristal ainsi que le Centre International d’Art Verrier (CIAV).

Il offre à la découverte une collection « art nouveau », des concerts de musiques actuelles, des spectacles de théâtre de rue et des expositions d’art contemporain. Parking place Émile Gallé à proximité du site verrier.

L’exposition présente le parcours méconnu d’Eugène Kremer qui a intégré la verrerie de Meisenthal en 1878, à l’âge de 11 ans. Il accompagnera de manière déterminante le génie créatif d’Émile Gallé,…

©Guy Rebmeister