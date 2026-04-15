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Nuit européenne des musées au Site Verrier de Meisenthal Site verrier de Meisenthal Meisenthal

Nuit européenne des musées au Site Verrier de Meisenthal Site verrier de Meisenthal Meisenthal

Nuit européenne des musées au Site Verrier de Meisenthal Site verrier de Meisenthal Meisenthal samedi 23 mai 2026.

Lieu : Site verrier de Meisenthal

Adresse : 1 Place Robert Schuman

Ville : 57960 Meisenthal

Département : Moselle

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Meisenthal

Nuit européenne des musées au Site Verrier de Meisenthal

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Savoureuse ambiance nocturne sur le Site Verrier ! Une expérience unique, poétique et hors du temps!
Entrée libre de 17h à 23h billet gratuit délivré à l’accueil

PROGRAMME
– Démonstration de l’artiste-verrière Galla Theodosis au registre d’expression plastique très fleuri
– Exposition Jeunes pousses présentant les travaux d’une centaine d’élèves du territoire accompagnés par Mylène Billand, vitrailliste et Léonie Koelsch, illustratrice dans le cadre du dispositif La classe, l’œuvre!
– Médiations impromptues au Musée
Tout public
– Ouverture du Bar de la Halle buvette & petite restauration
– Concert GUITAR NIGHT PROJECT (Rock): Boîte Noire Halle Verrière/ouverture des portes: 20hTout public
0  .

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91 

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English :

A delightful nocturnal atmosphere on the Site Verrier! A unique, poetic and timeless experience!
Free admission from 5pm to 11pm free ticket available at reception

PROGRAM
– Demonstration by Galla Theodosis, a glass artist with a highly florid range of plastic expressions
– Jeunes pousses exhibition presenting the work of around a hundred local schoolchildren, accompanied by stained-glass artist Mylène Billand and illustrator Léonie Koelsch, as part of the La classe, l’uvre!
– Impromptu activities at the Museum
Open to all
– Opening of the Bar de la Halle: refreshments and snacks
– Concert GUITAR NIGHT PROJECT (Rock): Boîte Noire Halle Verrière/ doors open: 8pm

L’événement Nuit européenne des musées au Site Verrier de Meisenthal Meisenthal a été mis à jour le 2026-04-15 par OT DU PAYS DE BITCHE

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