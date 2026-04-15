Nuit européenne des musées au Site Verrier de Meisenthal Site verrier de Meisenthal Meisenthal

Meisenthal

Nuit européenne des musées au Site Verrier de Meisenthal

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Savoureuse ambiance nocturne sur le Site Verrier ! Une expérience unique, poétique et hors du temps!

Entrée libre de 17h à 23h billet gratuit délivré à l’accueil

PROGRAMME

– Démonstration de l’artiste-verrière Galla Theodosis au registre d’expression plastique très fleuri

– Exposition Jeunes pousses présentant les travaux d’une centaine d’élèves du territoire accompagnés par Mylène Billand, vitrailliste et Léonie Koelsch, illustratrice dans le cadre du dispositif La classe, l’œuvre!

– Médiations impromptues au Musée

Tout public

– Ouverture du Bar de la Halle buvette & petite restauration

– Concert GUITAR NIGHT PROJECT (Rock): Boîte Noire Halle Verrière/ouverture des portes: 20hTout public

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Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91

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English :

A delightful nocturnal atmosphere on the Site Verrier! A unique, poetic and timeless experience!

Free admission from 5pm to 11pm free ticket available at reception

PROGRAM

– Demonstration by Galla Theodosis, a glass artist with a highly florid range of plastic expressions

– Jeunes pousses exhibition presenting the work of around a hundred local schoolchildren, accompanied by stained-glass artist Mylène Billand and illustrator Léonie Koelsch, as part of the La classe, l’uvre!

– Impromptu activities at the Museum

Open to all

– Opening of the Bar de la Halle: refreshments and snacks

– Concert GUITAR NIGHT PROJECT (Rock): Boîte Noire Halle Verrière/ doors open: 8pm

L’événement Nuit européenne des musées au Site Verrier de Meisenthal Meisenthal a été mis à jour le 2026-04-15 par OT DU PAYS DE BITCHE