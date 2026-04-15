Constellation, Site Verrier, Meisenthal

Constellation Samedi 23 mai, 17h00 Site Verrier Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Constellation est un projet initié par le collège la Paraison (Lemberg) en partenariat avec les Etoiles Terrestres : le Site verrier de Meisenthal, le Musée Lalique et la Grande Place musée Saint-Louis. A cette occasion, l’artiste vitrailliste Mylène Billand a mené des ateliers dans des classes de 4e en lien avec ces trois sites.

Site Verrier Place Robert Schuman, 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est 03 87 96 87 16 http://site-verrier-meisenthal.fr/ La verrerie de Meisenthal, active de 1711 à 1969 et réaménagée depuis, allie mémoire ouvrière et expressions artistiques contemporaines. Ce lieu emblématique mêle patrimoine et création moderne. Le site comprend le Musée du Verre et du Cristal ainsi que le Centre International d’Art Verrier (CIAV).

Il offre à la découverte une collection « art nouveau », des concerts de musiques actuelles, des spectacles de théâtre de rue et des expositions d’art contemporain. Parking place Émile Gallé à proximité du site verrier.

La classe, l’œuvre !

Guy Rebmeister