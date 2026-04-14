Parcours de visite du Musée du Verre de Meisenthal, Site Verrier Meisenthal – Musée du Verre et du Cristal, Meisenthal

Parcours de visite du Musée du Verre de Meisenthal Samedi 23 mai, 17h00 Site Verrier Meisenthal – Musée du Verre et du Cristal Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Venez (re)découvrir, de nuit, le nouveau parcours de visite du Site verrier de Meisenthal. D’Emile Gallé (qui collabora avec la verrerie de Meisenthal entre 1867 et 1894) aux créateurs contemporains avec lesquels travaille aujourd’hui le Centre international d’art verrier (CIAV), Meisenthal cultive depuis longtemps une forme de tradition d’innovation que le nouveau parcours muséal vous invite à découvrir en famille ou entre amis.

Une passerelle délivrant un point de vue inédit sur les bâtiments de l’ancienne verrerie vous mènera ensuite au CIAV, où une démonstration commentée par les maîtres-verriers vous permettra de découvrir chaque étape de la fabrication à chaud d’un objet en verre.

Le temps d’un intermède-surprise, les médiateurs vous proposent des Impromptus, présentations courtes autour de l’exposition « EUGÈNE KREMER, compagnon de l’Art nouveau » et des collections présentées au sein du Musée du Verre.

Plongée garantie dans la magie de la matière !

Site Verrier Meisenthal – Musée du Verre et du Cristal Place Robert Schuman, 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est 03 87 96 87 16 http://site-verrier-meisenthal.fr/ La verrerie de Meisenthal, active de 1711 à 1969 et réaménagée depuis, allie mémoire ouvrière et expressions artistiques contemporaines. Ce lieu emblématique mêle patrimoine et création moderne. Le site comprend le Musée du Verre et du Cristal ainsi que le Centre International d’Art Verrier (CIAV).

Il offre à la découverte une collection « art nouveau », des concerts de musiques actuelles, des spectacles de théâtre de rue et des expositions d’art contemporain. Parking place Émile Gallé à proximité du site verrier.

Venez (re)découvrir, de nuit, le nouveau parcours de visite du Site verrier de Meisenthal. D’Emile Gallé (qui collabora avec la verrerie de Meisenthal entre 1867 et 1894) aux créateurs contemporains …

©Guy Rebmeister