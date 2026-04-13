À la rivière, Site Verrier, Meisenthal

À la rivière Samedi 23 mai, 17h00 Site Verrier Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire, les classes seront amenées à investir le patrimoine naturel proche et notamment la rivière de leur village. Les élèves s’intéresseront à l’eau sous toutes ses formes et notamment dans une dimension écologique et d’éducation au développement durable. Ce projet permettra la création d’un livre (texte + illustration) et d’un livre numérique.

Les élèves s’engageront dans un processus d’écriture d’un recueil d’histoires sur le thème de l’eau et du village ainsi que créatif accompagnés par l’illustratrice Léonie Koelsch.

Leur parcours culturel les amènera à découvrir des oeuvres en lien avec l’eau notamment au Musée du Verre de Meisenthal.

Site Verrier Place Robert Schuman, 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est 03 87 96 87 16 http://site-verrier-meisenthal.fr/ La verrerie de Meisenthal, active de 1711 à 1969 et réaménagée depuis, allie mémoire ouvrière et expressions artistiques contemporaines. Ce lieu emblématique mêle patrimoine et création moderne. Le site comprend le Musée du Verre et du Cristal ainsi que le Centre International d’Art Verrier (CIAV).

Il offre à la découverte une collection « art nouveau », des concerts de musiques actuelles, des spectacles de théâtre de rue et des expositions d’art contemporain. Parking place Émile Gallé à proximité du site verrier.

La classe, l’œuvre !

Guy Rebmeister