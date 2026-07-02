Anaïs Rosso Trio, Salle du Manège, Genève

Informations pratiques

Anaïs Rosso Trio Jeudi 3 décembre, 20h00 Salle du Manège

Dès 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T20:00:00+01:00 – 2026-12-03T21:00:00+01:00

Fin : 2026-12-03T20:00:00+01:00 – 2026-12-03T21:00:00+01:00

Dès qu’Anaïs Rosso, l’une des voix les plus prometteuses de la chanson française, apparaît sur scène, avec un pad et une guitare, le public est instantanément hypnotisé. Insaisissable et charismatique, la chanteuse et performeuse captive par sa capacité à embarquer dans son univers musical singulier, marqué par le blues, le hiphop et l’indie pop. Son grain de voix de ténor, mêlant les genres avec une dextérité remarquable, envoûte dès les premières notes.

La musicienne, citant parmi ses influences aussi bien les Fugees que Maria Callas, Henri Salvador ou Etta James, entraîne le public dans un monde hybride où les questions d’identité dansent au fil de mélodies soul et vibrantes. Une voix marquante et puissante, qui ne laisse pas indifférent, lui permet d’interpréter tantôt ses propres morceaux, tantôt des classiques. À Onex, elle emmènera le public à la découverte de son EP Facing Roses (2025) et du single Les Colombes, dévoilé en 2026. Un moment musical intense offert par une artiste à la présence magnétique, à découvrir absolument.

Salle du Manège Route de Chancy 127, 1213 Onex Genève 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/anais-rosso-trio/3c57ea25-f19b-4727-9e84-bc2e1d1c0550/events/392415 »}]

À la croisée du blues et de l’opéra, de l’électronique et du baroque.

DR