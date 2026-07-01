Anatole, ses plus grands succès des autres, Bibli’O Plage, Saint-Jean-le-Blanc

Informations pratiques

Anatole, ses plus grands succès des autres Samedi 22 août, 16h00 Bibli’O Plage Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T16:00:00+02:00 – 2026-08-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T16:00:00+02:00 – 2026-08-22T17:00:00+02:00

Guitare en bandoulière, jukebox humain, Anatole aime chanter ses plus grands succès des autres. Si vous êtes de ces chanteurs cachés, timides, innés, ou qui aiment chanter à gorge déployée, vous pourrez vous faire plaisir avec un répertoire riche et varié de chansons déjà faites mais pas trop ou alors il y a longtemps. Les postillonneurs, les papillonneurs, les deuxièmes voix, les « à peu près »… tous sont invités à se joindre à Anatole, fanatique des mots et des mélodies de toutes âges et tous genres, pour passer un moment convivial en musique… Pour ce faire, il vous a préparé un concert à la carte ! Vous pourrez ainsi entendre et, surtout, chanter vos chansons préférées, celles qu’on n’entend pas assez, qu’on a presque oubliées et les autres aussi.

Avec lui personne ne pourra rester la bouche fermée !

Tout public, sur inscription au 02 38 68 45 45.

Bibli’O Plage Ile Charlemagne Parc de Loire 45650 Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire

Guitare en bandoulière, jukebox humain, Anatole aime chanter ses plus grands succès des autres. gratuit

Anatole