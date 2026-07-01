L’horizon d’Orléans, Bibli’O Plage, Saint-Jean-le-Blanc

Informations pratiques

L’horizon d’Orléans Vendredi 14 août, 14h00 Bibli’O Plage Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T14:00:00+02:00 – 2026-08-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-14T14:00:00+02:00 – 2026-08-14T18:00:00+02:00

Réalisez une fresque d’Orléans en dessinant son horizon à travers les bâtiments d’architecture contemporaine iconiques de la ville (CO’Met, médiathèque, Lab’O…) à l’aide de pochoirs.

À partir de 6 ans

Bibli’O Plage Ile Charlemagne Parc de Loire 45650 Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire

Réalisez une fresque d’Orléans en dessinant son horizon à travers les bâtiments d’architecture contemporaine iconiques de la ville (CO’Met, médiathèque, Lab’O…) à l’aide de pochoirs. gratuit

Médiathèques Orléans