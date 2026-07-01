L’horizon d’Orléans, Bibli’O Plage, Saint-Jean-le-Blanc
vendredi 14 août 2026 · Bibli'O Plage · Saint-Jean-le-Blanc
Informations pratiques
L’horizon d’Orléans Vendredi 14 août, 14h00 Bibli’O Plage Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T14:00:00+02:00 – 2026-08-14T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T14:00:00+02:00 – 2026-08-14T18:00:00+02:00
Réalisez une fresque d’Orléans en dessinant son horizon à travers les bâtiments d’architecture contemporaine iconiques de la ville (CO’Met, médiathèque, Lab’O…) à l’aide de pochoirs.
À partir de 6 ans
Bibli’O Plage Ile Charlemagne Parc de Loire 45650 Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire
Réalisez une fresque d’Orléans en dessinant son horizon à travers les bâtiments d’architecture contemporaine iconiques de la ville (CO’Met, médiathèque, Lab’O…) à l’aide de pochoirs. gratuit
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