BBTQ : Battle Blind Test Quizz, Bibli’O Plage, Saint-Jean-le-Blanc

Informations pratiques

BBTQ : Battle Blind Test Quizz Vendredi 7 août, 15h30 Bibli’O Plage Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T15:30:00+02:00 – 2026-08-07T16:15:00+02:00

Fin : 2026-08-07T15:30:00+02:00 – 2026-08-07T16:15:00+02:00

2 équipes de 3 personnes pour s’affronter pendant 45 mn. Le blind test permet de gagner la priorité pour répondre à la question de culture générale (6 catégories comme au Trivial Pursuit). L’équipe qui répond bien à la question de culture générale gagne le point. A la fin des 45 mn on compte les points.

S ur inscription, à partir de 10 ans.

Bibli’O Plage Ile Charlemagne Parc de Loire 45650 Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238684545 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.orleans.fr/cms/articleview/open_agenda_uid/89066980 »}]

2 équipes de 3 personnes pour s’affronter pendant 45 mn. gratuit

Médiathèques Orléans