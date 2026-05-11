Anatomie d’une chute – de Justine Triet Théâtre de la Gobinière Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 20:00 – 22:30

Gratuit : non 2 € / 4 € 4€ adulte, 2€ – 26 ans ou demandeur d’emploi, gratuit titulaire de la carte jeunes d’Orvault Réservation : https://www.cinecens.net/ Tout public

Anatomie d’une chute – de Justine Triet (2023) – 2h30 – Thriller « Qu’est-ce que vous voulez savoir ? » Sandra, écrivain allemande reconnue, interviewée par une étudiante chez elle, un chalet isolé à la montagne. Son fils de 11 ans, malvoyant, s’occupe du chien. À l’étage son mari travaille. Ou il fait semblant, poussant le volume de la musique à fond.Le spectateur en saura beaucoup sur Sandra. Sa vie privée, son travail, ses infidélités, tout son linge, sale ou propre, sera déballé sur la place publique au cours de son procès. Elle est accusée d’avoir tué son mari, retrouvé le crâne fracassé au pied de leur chalet. Suicide ou homicide ?Mais à la fin, la vérité se dérobe. Un doute subsiste. On le doit à l’interprétation de Sandra Hüller, implacable, opaque, rétive à toute concession. On le doit surtout à l’écriture et à la mise en scène de Justine Triet.De l’interview journalistique à l’interrogatoire judiciaire, la parole n’est jamais neutre dans Anatomie d’une chute. Elle instaure un rapport de force. Si Triet aime tant filmer les tribunaux c’est par goût de la joute oratoire, forme qui assume pleinement le sens du combat. Tout public à partir de 12 ans Cette séance sera précédée d’un « Avant-Scène » animé par Alexis Thebaudeau, enseignant et spécialiste du Cinéma, qui viendra nous donner les clés pour mieux comprendre ce film primé à Cannes. Suivez toutes les actualités de CinéCens sur Instagram et Facebook !

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr http://www.cinecens.net



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