Ancienne abbaye Saint-Florent de Saumur, Site de l’ancienne abbaye Saint-Florent de Saumur, Saumur

Informations pratiques

Ancienne abbaye Saint-Florent de Saumur Dimanche 20 septembre, 10h00 Site de l’ancienne abbaye Saint-Florent de Saumur Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites commentées par Alexis Kowalczyk, chercheur au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance et spécialiste de l’abbaye Saint-Florent, vous propose de découvrir les vestiges de cette abbaye millénaire.

Dimanche départs à 10h, 11h30, 13h30, 15h et 16h30 (durée : 1h)

Rendez-vous devant l’église Saint-Barthélémy, rue de l’Abbaye

Site de l’ancienne abbaye Saint-Florent de Saumur 2 rue de la Sénatorerie, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visites commentées par Alexis Kowalczyk, chercheur au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance et spécialiste de l’abbaye Saint-Florent, vous propose de découvrir les vestiges de cette abbaye à…

© Ville d’art et d’histoire de Saumur