Destins liés, le nouveau gala Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Hilaire-Saint-Florent · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Destins liés, le nouveau gala
Saint-Hilaire-Saint-Florent 170 Avenue du Cadre noir Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 38 – 38 – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Rendez-vous dans le Grand Manège pour Destins liés , le nouveau gala du Cadre noir un voyage artistique à travers le temps, hommage au lien éternel entre l’homme et le cheval.
.
Saint-Hilaire-Saint-Florent 170 Avenue du Cadre noir Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 50 80 billetterie.cadrenoir@ifce.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us in the Grand Manège for Destins liés , the Cadre Noir’s new gala: an artistic journey through time, a tribute to the eternal bond between man and horse.
L’événement Destins liés, le nouveau gala Saumur a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)
- Fête des vendanges au château de Saumur Saumur 13 septembre 2026
- Visite Saumur à la Belle Epoque Saumur 17 septembre 2026
- Le OFF du Patrimoine #4 Saumur 18 septembre 2026
- Afterwork de rentrée Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 18 septembre 2026
- Scènes Musicales Leosing Trio Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 18 septembre 2026