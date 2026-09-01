Destins liés, le nouveau gala Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Informations pratiques

Saumur

Destins liés, le nouveau gala

Saint-Hilaire-Saint-Florent 170 Avenue du Cadre noir Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 38 – 38 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Rendez-vous dans le Grand Manège pour Destins liés , le nouveau gala du Cadre noir un voyage artistique à travers le temps, hommage au lien éternel entre l’homme et le cheval.

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Saint-Hilaire-Saint-Florent 170 Avenue du Cadre noir Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 50 80 billetterie.cadrenoir@ifce.fr

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English :

Join us in the Grand Manège for Destins liés , the Cadre Noir’s new gala: an artistic journey through time, a tribute to the eternal bond between man and horse.

L’événement Destins liés, le nouveau gala Saumur a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME