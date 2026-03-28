Saumur

Les Vignes à Vélo

1 avenue du Général de Gaulle Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 38 – 38 – 48 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 15:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-22 2026-09-05

Partez à la découverte du vignoble Saumurois à vélo !

Entre paysages magnifiques et escapade gourmande, respirez l’air frais et pur afin de profiter de notre territoire riche de son patrimoine.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 4 juillet 2026 de 10h à 15h.

Samedi 22 août 2026 de 10h à 15h.

Samedi 5 septembre 2026 de 10h à 15h. .

1 avenue du Général de Gaulle Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 16 40 contact@festivini.com

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English :

Discover the Saumur vineyards by bike!

L’événement Les Vignes à Vélo Saumur a été mis à jour le 2026-03-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME