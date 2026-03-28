Les Vignes à Vélo Saumur
Les Vignes à Vélo Saumur samedi 4 juillet 2026.
Saumur
Les Vignes à Vélo
1 avenue du Général de Gaulle Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 38 – 38 – 48 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 15:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-22 2026-09-05
Partez à la découverte du vignoble Saumurois à vélo !
Entre paysages magnifiques et escapade gourmande, respirez l’air frais et pur afin de profiter de notre territoire riche de son patrimoine.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 4 juillet 2026 de 10h à 15h.
Samedi 22 août 2026 de 10h à 15h.
Samedi 5 septembre 2026 de 10h à 15h. .
1 avenue du Général de Gaulle Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 16 40 contact@festivini.com
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English :
Discover the Saumur vineyards by bike!
L’événement Les Vignes à Vélo Saumur a été mis à jour le 2026-03-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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