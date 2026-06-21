Les enfants sont rois au Château de Saumur Escape Game La Citadelle des trahisons Saumur jeudi 6 août 2026.

Saumur

Les enfants sont rois au Château de Saumur Escape Game La Citadelle des trahisons

Esplanade Hubert Landais Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Le Château-Musée de Saumur propose des animations tout public, à partir de 10 ans, pendant les vacances scolaires, pour découvrir le château en s’amusant ! Sur le principe d’un escape game, le temps vous est compté pour déjouer le complot.

Été 1611, Philippe Duplessis-Mornay échappe de justesse à un nouvel attentat dans les rues de la ville. Arme blanche, poison… Tous les moyens sont bons pour s’attaquer au gouverneur protestant. Il s’est entouré d’une garde rapprochée dont vous venez de rejoindre les rangs. Sur le principe d’un escape game, le temps vous est compté pour déjouer au plus vite un nouveau complot. Saurez-vous, à travers cette époque sombre du lendemain des guerres de Religion, déjouer les ambitions sanguinaires des ennemis du gouverneur ?

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 6 août 2026 à partir de 15h.

Jeudi 13 août 2026 à partir de 15h.

Jeudi 20 août 2026 à partir de 15h.

Jeudi 27 août 2026 à partir de 15h. .

Esplanade Hubert Landais Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

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English :

The Saumur Castle Museum offers activities for the whole family—ages 10 and up—during school breaks, so you can explore the castle while having fun! Based on the concept of an escape game, you’ll be racing against the clock to foil the plot.

L’événement Les enfants sont rois au Château de Saumur Escape Game La Citadelle des trahisons Saumur a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME