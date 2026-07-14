Summerise Nikko Del Barrio X Disco Driver & Friends Saumur
mercredi 5 août 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Summerise Nikko Del Barrio X Disco Driver & Friends
Place de la République Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-10 21:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Laissez-vous porter par les meilleurs sons avec Nikko Del Barrio x Disco & Friends.
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Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
Let yourself be swept away by the best sounds with Nikko Del Barrio x Disco & Friends.
L’événement Summerise Nikko Del Barrio X Disco Driver & Friends Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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