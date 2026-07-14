Informations pratiques

Saumur

Summerise Nikko Del Barrio X Disco Driver & Friends

Place de la République Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-10 21:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Laissez-vous porter par les meilleurs sons avec Nikko Del Barrio x Disco & Friends.

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Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

Let yourself be swept away by the best sounds with Nikko Del Barrio x Disco & Friends.

L’événement Summerise Nikko Del Barrio X Disco Driver & Friends Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME