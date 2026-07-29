Informations pratiques

Saumur

Mémoires d’Océanie, le paradis perdu des îles Trobriands

14b, rue Montcel Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Dans le cadre des tribulations d’Anako, retrouvez votre ciné-débat bimestriel ce mardi à 15h et 20h au château-Musée Anako de la reine de Sicile, autour du film Mémoires d’Océanie, le Paradis perdu des îles Trobriands .

Mercredi 5 août, le ciné-débat sera proposé au cinéma Pathé à Angers. Un document exceptionnel de Betty et Jacques Villeminot, pionniers de l’exploration ethnographique de l’Océanie.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 4 août 2026 de 15h à 17h et de 20h à 22h. .

14b, rue Montcel Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 80 64 05 30 anakofondation@gmail.com

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English :

As part of the Anako series, join us for our bimonthly film discussion this Tuesday at 3:00 p.m. and 8:00 p.m. at the Château-Mus%Anako, dedicated to the Queen of Sicily, featuring the film “Memories of Oceania: The Lost Paradise of the Trobriand Islands.”

L’événement Mémoires d’Océanie, le paradis perdu des îles Trobriands Saumur a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME