Concert Haverhill Saumur
Concert Haverhill Saumur jeudi 30 juillet 2026.
Saumur
Concert Haverhill
Place Dupetit Thouars Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30 22:15:00
Date(s) :
2026-07-30
Deux frères, une énergie brute Haverhill Peaks (en gras) fusionne grunge et folk dans un son minimaliste et intense.
Voix en harmonie, guitare folk boostée à l’overdrive d’Hugo et basse acidulée à la Fuzz de Sylvain composent un live à la fois sensible et puissant.
PRECISIONS HORAIRES
Jeudi 30 juillet 2026 de 20h30 à 22h15. .
Place Dupetit Thouars Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
Two brothers, raw energy: Haverhill Peaks (in bold) blends grunge and folk into a minimalist, intense sound.
L’événement Concert Haverhill Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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