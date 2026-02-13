Saumur

Concert Haverhill

Place Dupetit Thouars Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30 22:15:00

Date(s) :

2026-07-30

Deux frères, une énergie brute Haverhill Peaks (en gras) fusionne grunge et folk dans un son minimaliste et intense.

Voix en harmonie, guitare folk boostée à l’overdrive d’Hugo et basse acidulée à la Fuzz de Sylvain composent un live à la fois sensible et puissant.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 30 juillet 2026 de 20h30 à 22h15. .

Place Dupetit Thouars Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

Two brothers, raw energy: Haverhill Peaks (in bold) blends grunge and folk into a minimalist, intense sound.

L’événement Concert Haverhill Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME