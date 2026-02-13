Arts de rue Jump cut Saumur
Arts de rue Jump cut Saumur mercredi 22 juillet 2026.
Saumur
Arts de rue Jump cut
Rue du Dr Schweitzer Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 19:45:00
Date(s) :
2026-07-22
Flamboyants et légèrement mélodramatiques, Summer et Raphaël vivent leur quotidien comme n’importe quel couple… ou presque.
Ils écoutent de la musique, boivent du café, se chamaillent, sautent sur le canapé, s’accrochent à la lampe et regardent la télé toutes ces petites habitudes qui font la vie. Mais un appel téléphonique bouleverse leur univers. Le monde qui semblait vibrant et coloré glisse soudain vers l’obscurité…
JUMP CUT est un spectacle de cirque qui mêle l’énergie de la fantasy américaine au surréalisme français. Acrobatie, humour, poésie et images insolites s’entremêlent pour offrir une expérience à la fois drôle, touchante et visuellement captivante.
Un voyage immersif où le quotidien bascule dans un univers étonnant, à la frontière du rêve et de l’imaginaire.
Organisé par la Communauté d’ Agglomération Saumur Val de Loire dans le cadre des Estivales.
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 22 juillet 2026 de 19h à 19h45. .
Rue du Dr Schweitzer Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
Flamboyant and slightly melodramatic, Summer and Raphaël go about their daily lives just like any other couple—or almost.
L’événement Arts de rue Jump cut Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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