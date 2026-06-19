Informations pratiques

Saumur

Les Estivales de Loire Cirque Jump cut #Saumur

Rue du Dr Schweitzer Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22 19:45:00

Date(s) :

2026-07-22

Les Estivales sont de retour sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. La programmation est assurée par Héloïse Gaillard.

Les deux artistes, l’un originaire de France et l’autre des Etats Unis, se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient en tant qu’acrobates pour le cirque du Soleil. Summer et Raphaël vivent leur quotidien comme n’importe quel couple… ou presque. Ils écoutent de la musique, boivent du café, se chamaillent, sautent sur le canapé, s’accrochent à la lampe et regardent la télé toutes ces petites habitudes qui font la vie.

Mais un appel téléphonique bouleverse leur univers. Le monde qui semblait vibrant et coloré glisse soudain vers l’obscurité…

Inspiré par des réalisateurs tels que Tim Burton, Terry Gilliam et Michel Gondry, JUMP CUT est un spectacle de cirque qui mêle l’énergie de la fantasy américaine au surréalisme français. Acrobatie, humour, poésie et images insolites s’entremêlent pour offrir une expérience à la fois drôle, touchante et visuellement captivante. Un voyage immersif où le quotidien bascule dans un univers étonnant, à la frontière du rêve et de l’imaginaire.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 22 juillet 2026 de 19h à 19h45. .

Rue du Dr Schweitzer Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The Estivales are back in the Saumur Val de Loire Urban Community. The program is curated by Hélose Gaillard.

L’événement Les Estivales de Loire Cirque Jump cut #Saumur Saumur a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME