Rendez-vous vigneron Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur
Rendez-vous vigneron Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur lundi 20 juillet 2026.
Saumur
Rendez-vous vigneron
Saint-Hilaire-Saint-Florent 1 chemin de Chantepie Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 17:00:00
fin : 2026-07-20 20:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Cet été l’Office de Tourisme vient à votre rencontre, accompagné par des vignerons d’Anjou-Saumur.
Lundi 20 juillet de 17h à 20h, venez nous rencontrer au camping Huttopia de Saumur, nous serons à votre disposition pour vous répondre à vos questions et vous apporter les meilleurs conseils pour vos vacances !
Nous serons en compagnie de 5 caves et domaines viticoles locaux
– Le domaine Bodineau (les Verchers-sur-Layon)
– Le domaine du Bois Mozé (Coutures)
– Le domaine du Moulin de l’Horizon (le Puy-Notre-Dame)
– Le Domaine de la Grézille (Tuffalun)
– La Maison Langlois (Saumur)
Chaque vigneron vous présentera les formules de visite possibles de son domaine, et vous dégusterez une de ses cuvées.
L’occasion de découvrir les différentes appellations du vignoble d’Anjou-Saumur !
Alors, prêts pour un agréable moment de rencontre, d’échange et de convivialité ?!
PRECISIONS HORAIRES
Lundi 20 juillet 2026 de 17h à 20h. .
Saint-Hilaire-Saint-Florent 1 chemin de Chantepie Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 infos@ot-saumur.fr
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English :
This summer, the Tourist Office is coming to meet you, accompanied by winegrowers from Anjou-Saumur.
L’événement Rendez-vous vigneron Saumur a été mis à jour le 2026-06-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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