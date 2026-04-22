Saumur

Mondes brodés Villes flottantes Forêt universelle

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-07-04

Les fresques sonores augmentées de Cécile Palusinki & Elsa Mroziewicz déploient une esthétique immersive et poétique, et tissent un lien entre savoirs anciens, technologies actuelles, données scientifiques et narration multiculturelle.

Œuvres engagées face aux urgences écologiques, les fresques sonores augmentées de Cécile Palusinki & Elsa Mroziewicz déploient une esthétique immersive et poétique, et tissent un lien entre savoirs anciens, technologies actuelles, données scientifiques et narration multiculturelle. Rencontre de l’art contemporain, de l’artisanat, de la poésie et du numérique, l’exposition invite à l’émerveillement mais aussi à la réflexion.

PRECISIONS HORAIRES

Du 04/07 au 01/11/2026 tous les jours.

Exposition visible aux jours et horaires d’ouverture du site. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

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English :

Cécile Palusinki & Elsa Mroziewicz’s augmented sound frescoes deploy an immersive, poetic aesthetic, weaving together ancient knowledge, current technologies, scientific data and multicultural narrative.

L’événement Mondes brodés Villes flottantes Forêt universelle Saumur a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME