Concert The Marshals Saumur
Concert The Marshals Saumur vendredi 3 juillet 2026.
Saumur
Concert The Marshals
Avenue du Général de Gaulle Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03 22:15:00
Date(s) :
2026-07-03
Fidèles à l’essence du blues, The Marshals font vibrer un son brut et authentique, porté par une énergie sincère et sans artifices.
Car le vent qui souffle dans la musique de The Marshals est celui de l’Allier, du Massif central, tous ces territoires d’oubliés. Mais leur aridité est celle du Blues du Delta.
Un trio solide et passionné, qui impose un blues-rock authentique, loin des clichés, avec une intensité rare sur scène.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 3 juillet 2026 de 20h30 à 22h15. .
Avenue du Général de Gaulle Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
True to the essence of the blues, The Marshals deliver a raw and authentic sound, driven by a sincere, unpretentious energy.
L’événement Concert The Marshals Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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