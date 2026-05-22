Scènes Musicales Obo & Mia Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Saumur

Scènes Musicales Obo & Mia

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 20:30:00

Date(s) :

2026-06-19

La Maison Ackerman, pionnière des fines bulles de Loire, livre le programme de la 9ème édition des Scènes Musicales qui ont lieu un vendredi par mois de juin à septembre.

Ces concerts dégustation se tiennent au cœur même du jardin de l’emblématique maison de fines bulles saumuroise ou de ses caves monumentales. Par leur programmation éclectique, les Scènes Musicales font vivre au public une expérience festive et conviviale un univers musical différent à chaque concert, accompagné par la dégustation d’une cuvée dédiée de la Maison Ackerman… pour des accords Musique et Vin inédits !

Ce vendredi 19 juin, retrouvez Obo & Mia (chanson française)

Obo & Mia est un duo guitare-voix qui revisite la chanson française avec douceur, complicité et élégance. Portés par une atmosphère à la fois chaleureuse et chaloupée, ils offrent un voyage musical à travers les époques. De grands classiques intemporels aux pépites plus contemporaines, leur répertoire mêle habilement les univers de France Gall, Charles Aznavour, Indila, Gérald De Palmas ou encore Stromae.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 19 juin 2026 de 18h30 à 20h30. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 03 21 tourisme@ackerman.fr

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English :

Maison Ackerman, pioneer of fine Loire bubbles, announces the program for the 9th edition of its Scènes Musicales festival, held one Friday a month from June to September.

L’événement Scènes Musicales Obo & Mia Saumur a été mis à jour le 2026-05-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME