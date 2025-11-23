Destins liés, le nouveau gala 49400 SAUMUR Saumur

Destins liés, le nouveau gala

49400 SAUMUR 170 Avenue du Cadre noir Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 38 – 38 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-05-23 2026-06-19 2026-07-24 2026-09-18

Rendez-vous dans le Grand Manège pour Destins liés , le nouveau gala du Cadre noir un voyage artistique à travers le temps, hommage au lien éternel entre l’homme et le cheval.

+33 2 41 53 50 80 billetterie.cadrenoir@ifce.fr

English :

Join us in the Grand Manège for Destins liés , the Cadre Noir’s new gala: an artistic journey through time, a tribute to the eternal bond between man and horse.

German :

Treffpunkt in der Großen Manege für Destins liés , die neue Gala des Cadre noir: eine künstlerische Reise durch die Zeit, eine Hommage an die ewige Verbindung zwischen Mensch und Pferd.

Italiano :

Unitevi a noi nel Grand Manège per Destins liés , il nuovo gala del Cadre Noir: un viaggio artistico nel tempo, un omaggio all’eterno legame tra uomo e cavallo.

Espanol :

Acompáñenos en la Grand Manège para Destins liés , la nueva gala del Cadre Noir: un viaje artístico a través del tiempo, un homenaje al vínculo eterno entre el hombre y el caballo.

