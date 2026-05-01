Saumur

Nuit européenne des musées au Musée de la Cavalerie de Saumur

Place Charles de Foucauld Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Tout au long de la soirée, les visiteurs du musée de la Cavalerie peuvent profiter gratuitement de visites animées par les étudiants du parcours tourisme de l’ESTHUA Université d’Angers.

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Place Charles de Foucauld Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 69 23

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English :

Throughout the evening, visitors to the Cavalry Museum can enjoy free tours led by students on the tourism course at ESTHUA Université d’Angers.

L’événement Nuit européenne des musées au Musée de la Cavalerie de Saumur Saumur a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME