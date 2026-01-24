Concours International de Maquettes Saumur

Concours International de Maquettes

Depuis 37 ans, le musée des Blindés de Saumur organise le Concours International de Maquettes, un événement dédié au maquettisme.

Au programme exposition libre de maquettes, démonstrations dynamiques de chars, espace commerçants, visite des réserves, initiation enfants, tombola.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026. .

English :

For 37 years, the Musée des Blindés de Saumur has organized the Concours International de Maquettes, an event dedicated to model making.

