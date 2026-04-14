Visite par les étudiants du parcours tourisme de l’ESTHUA – Université d’Angers, Musée de la cavalerie, Saumur

Visite par les étudiants du parcours tourisme de l’ESTHUA – Université d’Angers Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la cavalerie Maine-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Tout au long de la soirée, les visiteurs du musée de la Cavalerie pourront profiter gratuitement de visites animées par les étudiants du parcours tourisme de l’ESTHUA – Université d’Angers.

Musée de la cavalerie Place Charles de Foucauld, 49400 Saumur, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire 241836923 http://www.musee-cavalerie.fr Situé dans les anciennes écuries du Manège (Cadre Noir) dans un espace de 2000 m², le musée de la cavalerie présente une riche collection pour illustrer l’histoire de la Cavalerie du XVe siècle à nos jours. voiture- autobus -moto- camping-car – vélo – piétons (parkings gratuits à proximité)

Tout au long de la soirée, les visiteurs du musée de la Cavalerie pourront profiter gratuitement de visites animées par les étudiants du parcours tourisme de l’ESTHUA – Université d’Angers.

© Musée de la Cavalerie