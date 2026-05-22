Luxe amer 2001-2026, célébration des 25 ans de la Loi Taubira Saumur

Saumur

Luxe amer 2001-2026, célébration des 25 ans de la Loi Taubira

Esplanade Hubert Landais Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-05-23

Luxe amer a pour ambition de redonner à voir les collections du Château-Musée de Saumur, notamment les arts décoratifs, au prisme du commerce colonial et esclavagiste qui irrigue l’économie et la société européennes à l’époque moderne.

Le 10 mai 2001 était votée à l’unanimité par le Sénat la loi, dite Loi Taubira, par laquelle la France a été le premier pays dans le monde à reconnaître la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité.



En 2026, à l’occasion des 25 ans de la Loi, la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, avec le soutien du ministère de la Culture, entend donner un nouvel élan à ce mouvement ainsi qu’une visibilité renforcée à ce texte et aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qu’il promeut, en faisant appel aux établissements patrimoniaux. L’initiative montre ainsi comment l’esclavage et les combats pour son abolition ont laissé leur empreinte dans tous les territoires, et comment cette empreinte s’est inscrite dans les collections des musées.



Luxe amer est un dispositif labellisé qui a pour ambition de redonner à voir les collections du Château-Musée de Saumur, notamment les arts décoratifs, au prisme du commerce colonial et esclavagiste qui irrigue l’économie et la société européennes à l’époque moderne.

Intégrée au parcours permanent, l’exposition sera inaugurée à l’occasion de la Nuit des musées le 23 mai, journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage, entrée dans la loi en 2017.

PRECISIONS HORAIRES

Du 23/05 au 29/11/2026 tous les jours. .

Esplanade Hubert Landais Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

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English :

Bitter Luxury aims to show the Château-Musée de Saumur?s collections, and in particular the decorative arts, through the prism of the colonial and slave trade that irrigated the European economy and society in the modern era.

L’événement Luxe amer 2001-2026, célébration des 25 ans de la Loi Taubira Saumur a été mis à jour le 2026-05-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME