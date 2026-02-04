Concert de Feeling Good

Quai du Marronnier Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Le Bateau Bar Restaurant L’Offard a le plaisir de vous convier au concert du groupe Feeling Good !

Fundy (chant) et Gérard Keryjaouen (guitare) forment un duo alliant élégance et émotion sur scène. Leur répertoire voyage du jazz à la pop et au R’n’B, revisitant brillamment Franck Sinatra, Ella Fitzgerald, Amy Winehouse, Stevie Wonder, A Carlos Jobim, Ray Charles, et plus encore. Chaque concert est une expérience unique, portée par des interprétations raffinées et une complicité musicale authentique.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 22 mai 2026 à partir de 19h. .

Quai du Marronnier Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 66 71 89 contact.loffard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bateau Bar Restaurant L’Offard is pleased to invite you to a concert by the group Feeling Good!

L’événement Concert de Feeling Good Saumur a été mis à jour le 2026-02-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME