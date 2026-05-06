Saumur

L’Anjou à Pied Entre vignes et coteaux

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-19

Organisé par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 49, cet événement itinérant vous propose 6 journées de randonnée à la découverte des paysages emblématiques du sud-ligérien.

Cette édition met à l’honneur les vignes et coteaux du territoire, avec un parcours total de plus de 115 km de sentiers sélectionnés par les bénévoles passionnés.

Que vous soyez un marcheur aguerri ou un promeneur occasionnel, adaptez votre participation à votre rythme !

6 BOUCLES SONT AU PROGRAMME

Jour 1 Vendredi 19 juin

Départ et arrivée Domaine des Poupées à Martigné-Briand.

Découverte des vignobles et du patrimoine local.

Jour 2 Samedi 20 juin

Départ et arrivée Beaulieu-sur-Layon (salle des sports).

Randonnée à travers les coteaux du Layon.

Jour 3 Dimanche 21 juin

Départ et arrivée Concourson-sur-Layon (salle des fêtes).

Animations en bord de rivière après la randonnée.

Jour 4 Lundi 22 juin

Départ et arrivée Le Puy-Notre-Dame (salle des fêtes).

Parcours au cœur des troglodytes.

Jour 5 Mardi 23 juin

Départ et arrivée Parnay (salle de loisirs du Beniquet).

Randonnée entre vignes et bords de Loire.

Jour 6 Mercredi 24 juin

Départ et arrivée Montsoreau (foyer socio-culturel)

Passage du relais au prochain département organisateur entre le château de la Dame de Montsoreau et la Loire Fleuve Royal.

Randonneurs, amoureux de la nature et curieux, rendez-vous en juin 2026 pour une expérience unique en plein cœur du Maine-et-Loire !

Attention, certaines étapes sont susceptibles d’être modifiées par le comité.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 19 au mercredi 24 juin 2026. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 50 90 43 04 maine-et-loire@ffrandonnee.fr

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English :

Organized by the Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 49, this itinerant event offers 6 days of hiking to discover the emblematic landscapes of southern Loire.

L’événement L’Anjou à Pied Entre vignes et coteaux Saumur a été mis à jour le 2026-05-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME