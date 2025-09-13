Danse Coquilles Saumur

Danse Coquilles Saumur mercredi 20 mai 2026.

Danse Coquilles

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

2026-05-20

Pour le deuxième Rendez-vous Tout-petits de la saison culturelle, honneur au chorégraphe Amala Dianor, d’origine sénégalaise mais qui a grandi à Angers et fondé sa compagnie à sa sortie du CNDC d’Angers.

Depuis, la compagnie compte 18 pièces à son répertoire et est invitée un peu partout en France et à l’étranger. Avec Coquilles, Amala Dianor crée sa première pièce pour la petite enfance au croisement de la danse contemporaine et du hip-hop. Bercé par les contes et les chants de griots sénégalais, le chorégraphe partage cet héritage pour que les tout-petits découvrent un monde sans frontières. Musique et mouvement se fondent sur une douce harmonie propice au déploiement de l’imagination. On en appelle ici autant à la grâce qu’à l’audace: une invitation à explorer ce qui nous entoure.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 20 mai 2026 à partir de 9h15 et à partir de 11h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire

English :

For the second Rendez-vous Tout-petits of the cultural season, the spotlight is on choreographer Amala Dianor, who was born in Senegal but grew up in Angers and founded his own company on graduating from the CNDC in Angers.

German :

Für das zweite Rendez-vous Tout-petits der Kultursaison wurde der Choreograph Amala Dianor geehrt, der senegalesischer Herkunft ist, aber in Angers aufwuchs und nach seinem Abschluss am CNDC in Angers seine Kompanie gründete.

Italiano :

Per il secondo Rendez-vous Tout-petits della stagione culturale, i riflettori sono puntati sulla coreografa Amala Dianor, di origine senegalese ma cresciuta ad Angers, che ha fondato la propria compagnia dopo essersi diplomata al CNDC di Angers.

Espanol :

La coreógrafa Amala Dianor, de origen senegalés, creció en Angers y fundó su propia compañía al finalizar sus estudios en el CNDC de Angers.

