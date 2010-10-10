Inauguration du Beau Repaire Grande soirée concert Saumur

Saumur

Inauguration du Beau Repaire Grande soirée concert La Ruda Woumpapos

21 place Beaurepaire Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

La Ville de Saumur inaugure officiellement sa nouvelle salle culturelle municipale, Le Beau Repaire.

Situé en plein cœur de ville, ce nouvel équipement dédié au spectacle vivant et aux musiques actuelles ouvre ses portes avec une grande soirée concert réunissant deux groupes emblématiques du territoire LA RUDA et en première partie les WOUMPAPOS. Un événement fort pour la vie culturelle saumuroise et la dynamisation du centre-ville.

UN NOUVEAU LIEU CULTUREL AU CŒUR DE SAUMUR

Pensée comme une scène ouverte, la salle Le Beau Repaire a été conçue pour accueillir concerts, spectacles, événements culturels et temps professionnels.

Lieu intergénérationnel, accessible à tous et résolument tourné vers les usages contemporains, il vient enrichir l’offre culturelle du territoire en complémentarité avec celle de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire.

La restructuration du site répond à plusieurs ambitions portées par la municipalité

• d’améliorer l’offre culturelle locale,

• de créer une salle dédiée aux musiques actuelles,

• de dynamiser le centre-ville,

• de proposer un équipement moderne et adapté aux nouveaux usages.

Tout en respectant l’identité patrimoniale du bâtiment situé dans le secteur sauvegardé de la ville, le projet permet aujourd’hui d’élargir considérablement les capacités d’accueil et les fonctionnalités du lieu.

Le Beau Repaire devient ainsi un véritable lieu de rencontre entre habitants, artistes et acteurs culturels du Saumurois.

UNE SOIRÉE INAUGURALE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE L’ÉNERGIE LIVE

Pour cette soirée d’ouverture, la Ville de Saumur a choisi de mettre à l’honneur deux groupes intimement liés à l’histoire musicale locale.

• 19h45 20h30 les WOUMPAPOS

Groupe mythique saumurois de la fin des années 80, les WOUMPAPOS proposent un set intense et festif aux accents psychobilly, entre l’énergie des Redskins et l’univers des Meteors. Une occasion de faire découvrir leur univers aux nouvelles générations et de raviver de nombreux souvenirs pour les plus anciens.

• À partir de 21h LA RUDA

Créé à Saumur en 1993, La Ruda signe l’un des temps forts de cette inauguration.

Figure emblématique du rock alternatif français, le groupe est réputé pour ses concerts explosifs et sa ferveur scénique unique. Après cinq ans d’absence, ce retour sur scène revêt une dimension toute particulière, d’autant plus symbolique qu’il s’effectue dans la ville qui l’a vu naître. Avec plus de 30 ans de carrière, 11 albums et plus d’un millier de concerts en France et à l’international, La Ruda promet une performance à la hauteur de sa réputation.

Une invitation à partager un moment de communion musicale intense dans ce nouveau lieu dédié aux émotions live.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 7 mai 2026.

Ouverture des portes à 18h30.

Concert en première partie de 19h45 à 20h30 Woompapos.

Concert de La Ruda à partir de 21h. .

21 place Beaurepaire Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60

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English :

The town of Saumur officially inaugurates its new municipal cultural venue, Le Beau Repaire.

L’événement Inauguration du Beau Repaire Grande soirée concert La Ruda Woumpapos Saumur a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME