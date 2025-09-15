Dîner-spectacle

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 19:00:00

fin : 2026-05-05 22:30:00

Date(s) :

2026-05-05

Découvrez Être ou ne pas être et L’entretien .

Présenter ces deux pièces dans la même soirée, c’est tenter l’aventure de la révélation filiale, de la confrontation philosophique. C’est aussi convoquer la tendresse et cheminer avec les souvenirs. Les deux textes mis en regard, une création et un classique, ont à voir avec l’intime et l’universel. Laissons la parole au fils du grand comédien

Daniel Mesguich …Quand j’étais enfant, je n’imaginais pas forcément faire du théâtre et j’imaginais encore moins être face à mon père et lui donner la réplique. Et puis, le théâtre m’a happé avec sa puissance contagieuse. Quel vertige, quel plaisir d’avoir devant moi celui qui m’a tant appris, quel incroyable parcours pour arriver à croiser son regard sur les planches de cette machine à rêver qu’est le théâtre . Ces deux spectacles entraîneront, je l’espère, les spectateurs sur le terrain du rire, de l’émotion, de l’intelligence. La rencontre entre un père et son fils !

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 5 mai 2026 de 19h à 22h30. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 93 50 00

English :

Discover To be or not to be and The interview .

German :

Entdecken Sie Être ou ne pas être und L’entretien .

Italiano :

Scoprite Essere o non essere e L’intervista .

Espanol :

Descubra Ser o no ser y La entrevista .

L’événement Dîner-spectacle Saumur a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME