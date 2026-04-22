Saumur

Vide-greniers au Chemin Vert

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 07:00:00

fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le comité des fêtes du Chemin Vert a le plaisir de vous convier à son vide-greniers annuel. Buvette et restauration sur place (sandwichs, frites, fouées…).

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Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 25 95 31 43 saumur.cheminvert@free.fr

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English :

The Comité des fêtes du Chemin Vert is pleased to invite you to its annual garage sale. Refreshments and catering on site (sandwiches, French fries, fouées…).

L’événement Vide-greniers au Chemin Vert Saumur a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME