Saumur

Concert Bellevue

Place du Puits Neuf Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13 22:15:00

Date(s) :

2026-08-13

Blackbird, Heart of Gold, Wild World… Nous avons tous fredonné un jour un de ces grands classiques des années 70.

Bellevue Street revisite avec sensibilité plus d’un demi-siècle de folk anglo-saxon. Portés par deux voix complémentaires et des arrangements guitare/basse tout en finesse, les musiciens naviguent entre grandes balades et morceaux plus rythmés aux accents blues.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 13 août 2026 de 20h30 à 22h15. .

Place du Puits Neuf Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

Blackbird, Heart of Gold, Wild World ? We’ve all hummed one of these great classics from the ’70s at some point.

L’événement Concert Bellevue Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME