Concert Bellevue Saumur
Concert Bellevue Saumur jeudi 13 août 2026.
Saumur
Concert Bellevue
Place du Puits Neuf Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13 22:15:00
Date(s) :
2026-08-13
Blackbird, Heart of Gold, Wild World… Nous avons tous fredonné un jour un de ces grands classiques des années 70.
Bellevue Street revisite avec sensibilité plus d’un demi-siècle de folk anglo-saxon. Portés par deux voix complémentaires et des arrangements guitare/basse tout en finesse, les musiciens naviguent entre grandes balades et morceaux plus rythmés aux accents blues.
PRECISIONS HORAIRES
Jeudi 13 août 2026 de 20h30 à 22h15. .
Place du Puits Neuf Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
Blackbird, Heart of Gold, Wild World ? We’ve all hummed one of these great classics from the ’70s at some point.
L’événement Concert Bellevue Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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