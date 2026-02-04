Nuits des étoiles Saumur
Nuits des étoiles Saumur vendredi 14 août 2026.
Nuits des étoiles
Route de Marson Saumur Maine-et-Loire
Début : 2026-08-14 21:30:00
fin : 2026-08-15 23:59:00
2026-08-14
L’association des Astronomes Amateurs du Saumurois vous invite à une observation du ciel avec des instruments et des animateurs dédiés.
Route de Marson Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 66 42 18 72 saumurastronomie@gmail.com
English :
The Association des Astronomes Amateurs du Saumurois invites you to observe the sky with dedicated instruments and guides.
