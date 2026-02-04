Nuits des étoiles

Route de Marson Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:30:00

fin : 2026-08-15 23:59:00

Date(s) :

2026-08-14

L’association des Astronomes Amateurs du Saumurois vous invite à une observation du ciel avec des instruments et des animateurs dédiés.

.

Route de Marson Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 66 42 18 72 saumurastronomie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association des Astronomes Amateurs du Saumurois invites you to observe the sky with dedicated instruments and guides.

L’événement Nuits des étoiles Saumur a été mis à jour le 2026-02-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME