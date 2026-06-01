Saumur

Chenin Sunset

78 Avenue du Général de Gaulle Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 23:30:00

Date(s) :

2026-06-12

À l’occasion de la Chenin Fan Week, participez à une dégustation à l’aveugle de 4 chenins et testez vos connaissances ! Atelier animé par un artiste.

À l’occasion de la Chenin Fan Week, vivez une soirée conviviale mêlant dégustation et créativité. Participez à une dégustation à l’aveugle de 4 chenins et testez vos connaissances autour de ce cépage emblématique de la Loire.

Tout au long de la soirée, un artiste anime un atelier peinture participatif et invite les participants à contribuer à une œuvre collective réalisée sur un mur.

Pour prolonger l’expérience, vous pouvez également ajouter une dégustation de 6 huîtres ainsi que profiter de planches à partager, salades et tartinades disponibles sur place.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 12 juin 2026 de 18h à 23h30. .

78 Avenue du Général de Gaulle Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 83 04 24 44 lesecretdespapilles@live.fr

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English :

For Chenin Fan Week, take part in a blind tasting of 4 chenins and test your knowledge! Workshop led by an artist.

L’événement Chenin Sunset Saumur a été mis à jour le 2026-06-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME