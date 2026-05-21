Saumur

Histoire d’eau captation et gestion de l’eau à partir de l’exemple de Pétra en Jordanie

Esplanade Hubert Landais Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

La question de la ressource en eau, indispensable à la vie, de sa captation à sa gestion est le principal problème des civilisations depuis la plus haute Antiquité.

Cette conférence, proposée par le CTATP Carrefour Touraine, Anjou, Poitou, est animée par Annie Brethon, historienne, et complétée de références à l’univers troglodytique saumurois proposées par Patrice Arnaud, hydro-géologue et Laurence Laboutière, présidente de l’association Sauvegarde de Montsoreau.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 12 juin 2026 à partir de 18h. .

Esplanade Hubert Landais Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

The question of water resources, essential to life, from their capture to their management, has been the main issue for civilizations since the earliest times.

L’événement Histoire d’eau captation et gestion de l’eau à partir de l’exemple de Pétra en Jordanie Saumur a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME