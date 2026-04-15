Festival Culturissimo Saumur
Festival Culturissimo Saumur mercredi 27 mai 2026.
Saumur
Festival Culturissimo
Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27 21:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Lecture par Makita SAMBA d’un extrait du livre L’affaire de l’esclace Furcy de Mohamed Aïssaoui.
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Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 54 54
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English :
Reading by Makita SAMBA of an extract from the book L’affaire de l’esclace Furcy by Mohamed Aïssaoui.
L’événement Festival Culturissimo Saumur a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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