Saumur

Festival Culturissimo

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27 21:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Lecture par Makita SAMBA d’un extrait du livre L’affaire de l’esclace Furcy de Mohamed Aïssaoui.

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Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 54 54

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English :

Reading by Makita SAMBA of an extract from the book L’affaire de l’esclace Furcy by Mohamed Aïssaoui.

L’événement Festival Culturissimo Saumur a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME