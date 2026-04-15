Afterwork blanc de blancs Saint-Hilaire Saint-Florent Saumur

Saumur

Afterwork blanc de blancs

Saint-Hilaire Saint-Florent 3 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 20:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Venez découvrir le millésime 2021 du Crémant de Loire Blanc de Blancs, avec un premier verre offert.

Profitez ensuite de tarifs préférentiels sur cette cuvée et prolongez la soirée dans une ambiance conviviale autour du bar à vins.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 29 mai 2026 de 18h à 20h30. .

Saint-Hilaire Saint-Florent 3 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 21 40 visite@langlois-cremantdeloire.fr

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English :

Come and discover the 2021 vintage of Crémant de Loire Blanc de Blancs, with a free first glass.

L’événement Afterwork blanc de blancs Saumur a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME