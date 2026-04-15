Afterwork blanc de blancs Saint-Hilaire Saint-Florent Saumur
Afterwork blanc de blancs Saint-Hilaire Saint-Florent Saumur vendredi 29 mai 2026.
Saumur
Afterwork blanc de blancs
Saint-Hilaire Saint-Florent 3 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 20:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Venez découvrir le millésime 2021 du Crémant de Loire Blanc de Blancs, avec un premier verre offert.
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PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 29 mai 2026 de 18h à 20h30. .
Saint-Hilaire Saint-Florent 3 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 21 40 visite@langlois-cremantdeloire.fr
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English :
Come and discover the 2021 vintage of Crémant de Loire Blanc de Blancs, with a free first glass.
L’événement Afterwork blanc de blancs Saumur a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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