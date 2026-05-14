Saumur

Théâtre Le Porteur d’histoire Alexis Michalik

1171 rue François Mitterrand Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

La compagnie de l’Oiseau Moqueur présente sa nouvelle production amateure Le Porteur d’Histoire d’Alexis Michalik (mise en scène Fabien Castel).

Cette œuvre transporte les spectateurs dans une quête vertigineuse à travers les époques et les continents.

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin doit enterrer son père. Il est alors loin d’imaginer qu’une découverte extraordinaire va l’entraîner dans une grande aventure.

Le porteur d’histoire, hommage flamboyant à Alexandre Dumas, mêle petite et grande histoire pour engager la réflexion sur le pouvoir du récit et de l imaginaire. Créée en 2011 et couronnée de deux Molières en 2014, cette pièce est aujourd’hui montée par notre groupe amateur avec l’aimable accord de l’auteur.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026 le samedi de 20h à 21h45. Le dimanche de 16h30 à 18h15. .

1171 rue François Mitterrand Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The Compagnie de l’Oiseau Moqueur presents its new amateur production: Le Porteur d’Histoire by Alexis Michalik (directed by Fabien Castel).

This work takes spectators on a dizzying quest across time and continents.

L’événement Théâtre Le Porteur d’histoire Alexis Michalik Saumur a été mis à jour le 2026-05-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME