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Festival Les Saveurs du Pacifique Saumur

Festival Les Saveurs du Pacifique Saumur vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Avenue du Breil

Ville : 49400 Saumur

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

Saumur

Festival Les Saveurs du Pacifique

Avenue du Breil Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-15

Rendez-vous pour la 5ème édition du festival Les Saveurs du Pacifique , un événement familial, festif et convivial aux couleurs du Pacifique !
Au programme

– Exposants d’artisanat
– Tatoueurs et perceurs
– Tamure Marathon
– Atelier peinture sur Paréo
– Tournoi de pétanque
– Soirée DJ le 16 mai
– Jeux pour enfants
– Restauration sur place

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 15 au dimanche 17 mai 2026 le vendredi de 14h à 23h30. Le samedi de 10h à 2h. Le dimanche de 10h à 19h.   .

Avenue du Breil Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 87 00 39 31  tuugahala.yolaine@hotmail.fr

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English :

Join us for the 5th edition of the Taste of the Pacific festival, a festive, family-friendly event with a Pacific flavour!

L’événement Festival Les Saveurs du Pacifique Saumur a été mis à jour le 2026-05-07 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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