Saumur

Festival Les Saveurs du Pacifique

Avenue du Breil Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-15

Rendez-vous pour la 5ème édition du festival Les Saveurs du Pacifique , un événement familial, festif et convivial aux couleurs du Pacifique !

Au programme

– Exposants d’artisanat

– Tatoueurs et perceurs

– Tamure Marathon

– Atelier peinture sur Paréo

– Tournoi de pétanque

– Soirée DJ le 16 mai

– Jeux pour enfants

– Restauration sur place

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 15 au dimanche 17 mai 2026 le vendredi de 14h à 23h30. Le samedi de 10h à 2h. Le dimanche de 10h à 19h. .

Avenue du Breil Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 87 00 39 31 tuugahala.yolaine@hotmail.fr

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English :

Join us for the 5th edition of the Taste of the Pacific festival, a festive, family-friendly event with a Pacific flavour!

L’événement Festival Les Saveurs du Pacifique Saumur a été mis à jour le 2026-05-07 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME