Festival Les Saveurs du Pacifique Saumur
Festival Les Saveurs du Pacifique Saumur vendredi 15 mai 2026.
Saumur
Festival Les Saveurs du Pacifique
Avenue du Breil Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-15
Rendez-vous pour la 5ème édition du festival Les Saveurs du Pacifique , un événement familial, festif et convivial aux couleurs du Pacifique !
Au programme
– Exposants d’artisanat
– Tatoueurs et perceurs
– Tamure Marathon
– Atelier peinture sur Paréo
– Tournoi de pétanque
– Soirée DJ le 16 mai
– Jeux pour enfants
– Restauration sur place
PRECISIONS HORAIRES
Du vendredi 15 au dimanche 17 mai 2026 le vendredi de 14h à 23h30. Le samedi de 10h à 2h. Le dimanche de 10h à 19h. .
Avenue du Breil Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 87 00 39 31 tuugahala.yolaine@hotmail.fr
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English :
Join us for the 5th edition of the Taste of the Pacific festival, a festive, family-friendly event with a Pacific flavour!
L’événement Festival Les Saveurs du Pacifique Saumur a été mis à jour le 2026-05-07 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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