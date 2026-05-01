Saumur

On se calme Joëlle Delaunay

Rue Corneille Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-14

Retrouvez une nouvelle exposition personnelle de Joëlle Delaunay, comme une suite de l’exposition Fractures , présentée en ce même lieu en 2023.

Une figuration ponctuelle, des brides de réalisme, des lignes pas seulement esquissées à découvrir.

Des toiles qui suggèrent et laissent l’esprit vagabonder entre les écueils, dont certains sont mis en évidence dans la collection particulière initiée en 2023, afin de sourire du temps présent… Une exposition qui se déploie suivant une narration allant du monde chaotique vers l’espérance d’une accalmie, même si celle-ci demandera encore un long chemin vers la plénitude…

PRECISIONS HORAIRES

Du 14/05 au 25/05/2026 tous les jours.

Du mercredi au vendredi 15h-19h

Week-ends et jours fériés 10h-19h. .

Rue Corneille Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 04 16 33 60 joelle_delaunay@orange.fr

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English :

Joëlle Delaunay presents a new solo show, a follow-up to her exhibition Fractures , presented here in 2023.

A punctual figuration, bits of realism, not just sketched lines to discover.

L’événement On se calme Joëlle Delaunay Saumur a été mis à jour le 2026-05-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME