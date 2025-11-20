Portes ouvertes au Domaine de la Seigneurie Saumur
Portes ouvertes au Domaine de la Seigneurie Saumur vendredi 15 mai 2026.
Portes ouvertes au Domaine de la Seigneurie
71 rue de Champigny Saumur Maine-et-Loire
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-16
2026-05-15 2026-08-15
Venez découvrir le Domaine de la Seigneurie et ses différentes cuvées lors de ses portes ouvertes. ! Le programme sera bientôt disponible.
71 rue de Champigny Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 11 15 laseigneurie.vins@hotmail.fr
English :
Come and discover Domaine de la Seigneurie and its different vintages during its open house ! The program will be available soon.
German :
Entdecken Sie die Domaine de la Seigneurie und ihre verschiedenen Cuvées beim Tag der offenen Tür.! Das Programm wird in Kürze verfügbar sein.
Italiano :
Venite a scoprire il Domaine de la Seigneurie e le sue diverse annate durante le giornate di apertura! Il programma sarà disponibile a breve.
Espanol :
Venga a descubrir el Domaine de la Seigneurie y sus diferentes añadas durante sus jornadas de puertas abiertas El programa estará disponible próximamente.
