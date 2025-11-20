Portes ouvertes au Domaine de la Seigneurie

71 rue de Champigny Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-16

2026-05-15 2026-08-15

Venez découvrir le Domaine de la Seigneurie et ses différentes cuvées lors de ses portes ouvertes. ! Le programme sera bientôt disponible.

71 rue de Champigny Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 11 15 laseigneurie.vins@hotmail.fr

English :

Come and discover Domaine de la Seigneurie and its different vintages during its open house ! The program will be available soon.

German :

Entdecken Sie die Domaine de la Seigneurie und ihre verschiedenen Cuvées beim Tag der offenen Tür.! Das Programm wird in Kürze verfügbar sein.

Italiano :

Venite a scoprire il Domaine de la Seigneurie e le sue diverse annate durante le giornate di apertura! Il programma sarà disponibile a breve.

Espanol :

Venga a descubrir el Domaine de la Seigneurie y sus diferentes añadas durante sus jornadas de puertas abiertas El programa estará disponible próximamente.

L’événement Portes ouvertes au Domaine de la Seigneurie Saumur a été mis à jour le 2025-11-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME