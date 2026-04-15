La Palme du Saumur Rosé 20ème édition Saumur

Saumur

Dégustation de Saumur Rosé

Place St-Pierre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:00:00

fin : 2026-05-28 21:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Le rosé lance la saison estivale à Saumur !

Dès 19h, au cœur de la ville, venez profiter d’une dégustation en présence des vignerons l’occasion de découvrir leurs cuvées et d’échanger avec eux dans une ambiance conviviale. Dégustation organisée en parallèle de la 20e Palme du Saumur Rosé.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 28 mai 2026 de 19h à 21h. .

Place St-Pierre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@festivini.com

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English :

Rosé kicks off the summer season in Saumur!

L’événement Dégustation de Saumur Rosé Saumur a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME